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TEM'de kaza tutanağı tutan araçlara otomobil çarptı!

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde maddi hasarlı kaza yapan üç araç sahibi tutanak tuttuğu sırada araçlara arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İkinci kaza ile birlikte toplam 4 aracın karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı

TEM'de kaza tutanağı tutan araçlara otomobil çarptı!
Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Edirne yönünde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 SN 116 plakalı kamyonet, 34 TAJ 02 plakalı taksi ile 34 YN 1728 plakalı minibüs kaza yaptı.
 

BİR SÜRÜCÜ ARAÇ ALTINDA SIKIŞARAK SÜRÜKLENDİ


Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçlarını emniyet şeridine çeken sürücüler kaza tutanağı tuttukları sırada 34 HL 9008 plakalı hafif ticari sürücülere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaza tutanağı tutan sürücülerden biri araç altında sıkışarak sürüklendi.

TEMde kaza tutanağı tutan araçlara otomobil çarptı... 4 araç birbirine girdi, yaralılar varİhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 



TEMde kaza tutanağı tutan araçlara otomobil çarptı... 4 araç birbirine girdi, yaralılar varYaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken trafik akışı normale döndü.
 


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