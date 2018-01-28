Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

TEM'de zincirleme kaza: İki kişi yaralandı

TEM'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp tankeri yüklü tırın, aynı istikametteki tır ve otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı

TEM'de zincirleme kaza: İki kişi yaralandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 LD 9807 dorse plakalı çöp tankeri (34 LM 5211) yüklü tır, TEM otoyolu Edirne-İstanbul istikameti Hadımköy Bayındır Rampası'nda önünde seyreden 34 HH 4957 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan tır, iş makinesi (34 BC 7925) taşıyan 34 FF 3948 plakalı tıra çarparak durabildi. Kazada, araçlarında sıkışan, tanker yüklü tırın sürücüsü ile otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 


YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI


Kırık vakaları olduğu belirlenen yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 

Trafik polisleri, olay mahalinde çalışma yaparken, kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bakmayın güzel göründüklerine! Onlar tehlikeli

Bakmayın güzel göründüklerine! Onlar tehlikeli

Burhaniye’de develer güzellikte yarıştı

Burhaniye’de develer güzellikte yarıştı
Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile en kısa insanı Jyoti Amge buluştu

Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile en kısa insanı Jyoti Amge buluştu
Yolcu otobüsünü gelin arabasına çevirdi

Yolcu otobüsünü gelin arabasına çevirdi
Muhtar ölmediğini mezara girerek kanıtladı

Muhtar ölmediğini mezara girerek kanıtladı
Sokak hayvanlarını çorbayla beslediler

Sokak hayvanlarını çorbayla beslediler
Altı hamam, üstü türbe! Ziyaretçisi eksik olmuyor

Altı hamam, üstü türbe! Ziyaretçisi eksik olmuyor
İlginç 46 fotoğraf

İlginç 46 fotoğraf
Rus Akrobasi Grubu'ndan İstanbul'da nefes kesen gösteri

Rus Akrobasi Grubu'ndan İstanbul'da nefes kesen gösteri
Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı için 'Wanted' afişi

Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı için 'Wanted' afişi
Bolu'da 4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı

Bolu'da 4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı