TEM Otoyolu'nda kaza: Trafik felç oldu

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı kaza, İstanbul trafiğinde Edirne istikametinde bir süre yoğunluk yaşanmasına neden oldu

TEM Otoyolu'nda kaza: Trafik felç oldu
Kaza; saat 23:15 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Edirne istikametinde orta şeritte meydana gelen zincirleme kazaya 5 aracın karıştığı görüldü.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların sürücüleri de kaza tutanaklarını kendi aralarında tuttu. Bu sırada Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu ve İstanbul’un gece trafiği bir süre olumsuz etkilendi. 


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