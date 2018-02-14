TEMA Vakfı dünya eğitim literatürüne girdi

TEMA VAKFI BU YIL İLK DEFA KİTAPTA YER ALDI

3 MİLYON ÇOCUĞA ULAŞTI

Senim Tanay

ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliği ile yayımlanankitap serisi, bu yılteması ile yayımlandı. 1993’ten bu yana TEMA Vakfı tarafından Türkçeye kazandırılan kitap, 2009’dan beri ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliği ile okuyucularla buluşuyor. Worldwatch Enstitüsü’nün en bilinen yayınlarından olan kitap, 40 farklı ülkede yayımlanıyor.Dünyanın Durumu kitap serisinde eğitim çalışmalarıyla bu yıl ilk defa yer alan TEMA Vakfı, düzenlediği basın toplantısında Dünyanın Durumu 2017 kitabını tanıttı ve uzun yıllardır uyguladığı doğa eğitim programlarını anlattı.TEMA Vakfı’nın kitaba yaptığı katkılardan söz eden TEMA Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Ali Değer Özbakır, "Kitapta farklı alanlardan eğitim uzmanları, yeni bir çağda öğretme ve öğrenmeye yenilikçi yaklaşımlar sunuyorlar. Eğitimi dönüştürecek ve tüm öğrencileri ekoloji temelli sosyal değişimin temsilcisi haline getirecek yeryüzü merkezli eğitim uygulamalarının örneklerini inceliyorlar” dedi.20 yılı aşkın süredir okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim sisteminin her basamağındaki çocuklara ve yetişkinlere yönelik Doğa Eğitim Programları geliştirip, yürüten TEMA Vakfı’nın bu yıl ilk defa kitapta yer aldığını belirten Ali Değer Özbakır, “Türkiye’de Su Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritası" ve "Fıstığımız Bol Olsun'"projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların kitapta yer bulduğunu söyledi.Vakfın 20 yılı aşkın bir süredir uyguladığı yapılandırılmış Doğa Eğitim Programları’na dair bilgiler veren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Programlar binlerce gönüllü öğretmenin desteğiyle her yıl 81 ilde yüz bini aşkın çocukla uygulanıyor. Bugüne kadar uygulanan doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile yaklaşık üç milyon çocuğa ulaştık. Vakfımız Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA olarak adlandırılan Doğa Eğitim Programları’nı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde hayata geçiriyor. MEB’in yıllık ders programlarına ve kazanımlarına destek olabilecek nitelikte hazırlanan eğitim programları, gönüllü öğretmenler tarafından okullarda yıl boyunca sınıf içi ve dışı etkinliklerle uygulanıyor” dedi