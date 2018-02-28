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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artık 90 lira

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yurt dışındaki örnekleri dikkate alarak, 50 lira olan temassız işlem limitinin 1 Mart (yarın) itibarıyle 90 liraya yükseltileceğini bildirdi

28 Şubat 2018, Çarşamba 10:39
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artık 90 lira
Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, temassız işlem limitini 50 liradan 90 liraya yükselten uygulama, 1 Mart 2018 itibariyle yürürlüğe girecek.

BKM verilerine göre, 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldi.
 

HER 3 KART KABUL NOKTASINDAN 1'İ TEMASSIZ'I DESTEKLİYOR


Temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017’de yüzde 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014’te 11 lira iken 2017’de 2,5 katına çıkarak 26 liraya yükseldi.

2014 yılında yalnızca 97 bin adet olan temassız ödeme terminali adedi 2016 yılında 608 bine yükseldi, 2017’de ise tam 879 bine ulaştı ve toplam terminal adedi içindeki payı yüzde 37 oldu.

Böylece 2014’ten bugüne temassız kabul noktası tam 9 kat arttı. Bugün her 3 kart kabul noktasından 1’i temassız ödemeyi destekliyor.


'KULLANICILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLADIK'


Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, temassız ödeme yöntemiyle kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin ödeme süreçleri çok daha hızlı ve kolay hale geldiğini belirtti. Cündoğlu, "Bunu, hızla gelişen kullanım rakamlarından da izliyoruz. 50 lira limitini artırarak, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefledik. Bugüne kadar küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin, limitin 90 liraya çıkmasıyla artık perakende, elektronik ve akaryakıt gibi sektörlerde de tüketicilere kolaylık sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 


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