TEM'de kaza: İstanbul-Ankara istikametinde trafik durdu
Tem Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Gebze mevkiinde meydana gelen trafik kazasından sonra oluşan trafik 25 kilometreye ulaştı. Araçların hareket dahi edemediği anlar böyle görüntülendi
Tem Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Gebze mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
TEM Gebze Organize Sanayi öncesinde meydana gelen kazayı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Akış 2 seritten sağlanmaya başlandı.
Araçların hareket edemediği anlar kameralara böyle yansıdı...