TEM'de kaza: İstanbul-Ankara istikametinde trafik durdu

Tem Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Gebze mevkiinde meydana gelen trafik kazasından sonra oluşan trafik 25 kilometreye ulaştı. Araçların hareket dahi edemediği anlar böyle görüntülendi

01 Ağustos 2018, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018, Çarşamba 11:20
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Tem Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Gebze mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

TEM Gebze Organize Sanayi öncesinde meydana gelen kazayı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Akış 2 seritten sağlanmaya başlandı.

Araçların hareket edemediği anlar kameralara böyle yansıdı...


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