Temel Karamollaoğlu parti toplantısında şu mesajları verdi: “Geleceğimiz ipotek altına alındı. Dolar yükseliyor, AKP’ye komplo kuruluyormuş. Siz ekonominizi sağlam temeller üzerine kurmazsanız elbet komplo kurarlar. Aldınız borcu AVM, bina inşa ettiniz. 90 yılda yapılan fabrikaları 62 milyar dolara sattınız. O fabrikaları 600 milyara yeniden kuramazsınız. Türkiye’yi idare edenler ‘Benden yanaysan canım kurban, değilsen tepene binerim’ diyor. Diktatörlük, istibdat yönetiminde olur. Dün adaletten şikayet edenler, bugün şikayet edilen oldular.”