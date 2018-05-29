Temel Karamollaoğlu: AKP'nin oy kaybı yüzde 15
Saadet Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, AK Parti’yi oluşturan koalisyonun dağıldığını, yüzde 15 oy kaybı yaşandığını öne sürdü
Temel Karamollaoğlu parti toplantısında şu mesajları verdi: “Geleceğimiz ipotek altına alındı. Dolar yükseliyor, AKP’ye komplo kuruluyormuş. Siz ekonominizi sağlam temeller üzerine kurmazsanız elbet komplo kurarlar. Aldınız borcu AVM, bina inşa ettiniz. 90 yılda yapılan fabrikaları 62 milyar dolara sattınız. O fabrikaları 600 milyara yeniden kuramazsınız. Türkiye’yi idare edenler ‘Benden yanaysan canım kurban, değilsen tepene binerim’ diyor. Diktatörlük, istibdat yönetiminde olur. Dün adaletten şikayet edenler, bugün şikayet edilen oldular.”