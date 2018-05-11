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Temel Karamollaoğlu'na türbe ziyaretinde şok protesto

Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyarete giden Temel Karamollaoğlu'na 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı

11 Mayıs 2018, Cuma 19:59
Temel Karamollaoğlu'na türbe ziyaretinde şok protesto
Seçim startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu,  Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.  Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı.

Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor" diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti.


'KIZIM SANA ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'


Esra Yılmaz'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu,  "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz,  gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı.



Temel Karamollaoğlu, "İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı.

İşte o anlar:


"Bana 'provokasyon yapmaya mı geldin?' diyorlar" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti.
 


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