16 sene iktidarda kalan bir partinin problemleri çözemeyeceğini ve gerilemeye başlayacağını söyleyen Temel Karamollaoğlu şöyle dedi:

‘MİLLETİN HIŞMINA UĞRAR'

“İktidarın kendi iradesiyle ‘Benim pilim bitmiş kenara çekilmem kendimi yeniden dizayn etmem lazım’ demesi lazım. İktidardan ayrılacak, oturacak ve ‘Ben nerede hata yaptım’ diye düşünecek. Sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışacak. Ama ‘Ben iktidarda kalacağım’ diye ısrar ederse milletin hışmına uğrar.” 15 Temmuz darbe girişimine değinen Temel Karamollaoğlu, “15 Temmuz kalkışması ile de mücadele edemediler. İşin içine giremiyorlar çünkü fazla girdikleri zaman kabak başlarında patlıyor. Ciddi manada bu meseleyi ele alırlarsa AK Parti’nin yüzde 70’i içeri girer. Bu kadar çelişkilerle donatılmış bir yönetim Türkiye’nin başına hiç gelmedi” dedi.

‘YÖK KALDIRILMALI’

Konuşması bittikten sonra sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Karamollaoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı (YÖK) eleştirerek, YÖK’ün kaldırılmasını savundu.

İNGİLİZ EŞİ İLE ETKİNLİĞE KATILDI

SP Lideri Temel Karamollaoğlu eşi ayşe Yasemin Karamollaoğlu’nun İngiliz kökenli olmasından dolayı ailesine hakarete varan sözler sarfedildiğini belirterek şöyle konuştu: “İngiltere’de üniversite eğitimi aldım. Orada eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. hem Müslüman hem de Türk vatandaşı oldu. evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok.” Temel Karamollaoğlu eşi ile partisinin bir etkinliğine katıldı.