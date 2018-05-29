Saadet Partisi Genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ilk kez partinin bir partinin etkinliğinde görüntülendi. Temel Karamollaoğlu ile evlendikten sonra Müslüman olup Türk vatandaşlığına geçen Ayşe Karamollaoğlu hakkındaki bilgiler merak edildi.

AYŞE KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Temel Karamollaoğlu Fatih Altıylı'nın konuğu olduğu programda eşi Ayşe Karamollaoğlu hakkında açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Doğru ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir.

"GİZLEYECEK HALİM DE YOK"

"Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum."

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN KIZI VE OĞLU :

Temel Karamollaoğlu'nun kızı Zeynep ve oğlu Zahid Karamollaoğlu da bir dönem haklarındaki Ali Kalkancı iddiaları ile gündem olmuşlardı. Ali Kalkancı'nın eşi Emire Kalkancı, Temel Karamollaoğlu'nun oğlu ile kızının kocasının tarikatının müritleri olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar gündeme geldiğinde Temel Karamollaoğlu Refah Partisi'nde grupbaşkan vekiliydi. Karamollaoğlu bunun üzerine yazılı açıklama yapmış ve "Bildiğime göre, çocuklarımın da dergâh tabir edilen bu yere birkaç defa (arkadaşlarının telkiniyle) gitmekten başka ilgileri olmamıştır" demişti.