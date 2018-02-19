'Temizleme çubuğu kulağa zarar verebilir'

Nazlı Erdol

, kulaktan çıkan kirin, yumuşak tülbent ya da pamuklu bezle alınması gerektiğini belirterek, "Kirin dış kulak yolunun girişine çıkan kısmını almalarını öneriyoruz. Çünkü kulak temizleme çubuğu dış kulak yolunda küçük hasarlanma oluşturabiliyor. Bu da o bölgede enfeksiyon oluşumuna yol açabiliyor" dedi.Karaaltın, kulak temizleme çubuğu kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin duştan çıktıktan sonra temizleme çubuğuyla kulak içine müdahale ettiğini anlatan Karaaltın, "O sırada etraftan gelebilecek bir darbe ya da çarpma ile kulak temizleme çubuğu dış kulak yoluna zarar verebiliyor. Kulak zarına kadar ilerlemesi zarda yırtılmalara sebep olabiliyor. Hatta kemikçik sistemine bile zarar verebiliyor. Kulak zarında yırtılmalar ve kemikçik sistemine zarar verdiği için de iletim tipi işitme kayıplarına da sebep olabiliyor." diye konuştu., kulak temizliğinin dikkatli şekilde yapılması gerektiğini belirterek, "Kulaktan çıkan kirin yumuşak tülbent ya da pamuklu bezle alınmasını öneriyoruz. Kirin, dış kulak yolunun girişine çıkan kısmı almalarını öneriyoruz. Çünkü kulak temizleme çubuğu dış kulak yolunda küçük hasarlanma oluşturabiliyor. Bu da o bölgede enfeksiyon oluşumuna yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.Kulak temizleme çubuğunun içindeki materyalin genellikle karton ya da plastikten oluştuğunu dile getiren Karaaltın, üzerinde az pamuk bulunanların ise zararlı olabileceğini aktardı.Karaaltın, duş ya da havuza girdikten sonra temizleme çubuğu kullanılmadan kulakları basitçe kurulamanın en sağlıklı yöntem olduğuna dikkati çekti.Dış kulak yolu girişinde ciltte oluşan ve halk arasında "kir" diye tabir edilen dolgunun dış kulak yolunun ürettiği bir sekresyon olduğunu kaydeden Karaaltın, "Dış kulak yolunda olması gereken elemanlar. Kulak yolunu tıkayıcı çok ciddi bir tıkaç yok ise biz de temizlemeyi çok önermiyoruz. İletimi engelliyor ve işitme kaybı oluşturuyorsa mikroskop altında kendimiz temizliyoruz." dedi.