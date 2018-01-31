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Temizlik işçileri Afrin için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Afrin Operasyonuna Uşak Belediyesi’nden destek geldi. Kent merkezinde görevli temizlik işçileri ‘gönüllü askerlik’ için başvuru yaptı

Temizlik işçileri Afrin için gönüllü askerlik başvurusu yaptı
Uşak Belediyesi temizlik işçileri Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek verdi.

250 TEMİZLİK İŞÇİSİ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPTI


Yaklaşık 250 temizlik işçisi öğle arasında Zeytin Dalı Harekatı için "biz de varız" diyerek toplu başvuru için Uşak Askerlik Şubesi önünde bir araya geldi. İşçiler gönüllü askerlik dilekçelerini teslim etti.
 

'GEREKİRSE BİZLER DE GİDERİZ'


Temizlik işçilerinin yanı sıra Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ünal da gönüllü askerlik için başvuruda bulundu. Ünal, "Her Türk, milli meseleler söz konusu olduğunda gönül gönüle, omuz omuzadır. Millet olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulusal güvenliğimiz için düzenlediği bu kutsal görevde yanlarındayız. Gerekirse bizler de gideriz." dedi.
 
Operasyonun başarıyla sürdüğünü kaydeden Ünal, "Hem Zeytin Dalı Harekatına destek vermek hem de her vatandaşımızın ülkemiz ve milletimiz için, vatanımızı savunmak adına her an mücadeleye hazır olduklarını belirtmek üzere buraya geldik. Gönüllü askerlik için müracaatlarımızı yaptık. Tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Söz konusu vatan olunca gerisi teferruat diyerek hiçbirisi başvurudan geri durmadı." açıklamalarında bulundu.
 

'CANIMIZ FEDA OLSUN'


Evrakları teslim eden işçilerin 'canımız feda olsun vatanımıza' demesi dikkat çekti. İşçiler daha sonra görevlerinin başına döndü.
 


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