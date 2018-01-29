Temizlik işçilerinin alkollü adamla imtihanı

ARACIN ÖNÜNDEN AYRILMADI

KAMYONU İTEKLEMEYE BAŞLADI

Mine Bozkurt

Olay, Sincan ilçesi Merkez Çarşısı içinde meydana geldi.Gece saatlerinde ilçenin çöplerini toplamak için dolaşan kamyon, aracın önüne çıkan bir kişi yüzünden durmak zorunda kaldı. Yapılan ikazlara aldırış etmeyen adam, aracın önünde dikilmeye başladı.Adamı kenara çekmek için yanına giden belediye çalışanlarının çabaları fayda etmedi.Alkollü olduğu anlaşılan adam, daha sonra kamyonun üzerine yürüyerek aracı iteklemeye başladı.Ayakta durmakta zorlanan adam, tek eliyle itekledikçe kamyon sürücüsü de aracı geri geri sürdü.O anlara şahit olan vatandaşlar, kendilerini gülmekten alıkoyamadı.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada da paylaşıldı.