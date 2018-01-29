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Temizlik işçilerinin alkollü adamla imtihanı

Ankara’da belediyenin çöp kamyonunun önüne dikilen alkollü adam, temizlik işçilerine zor anlar yaşattı

Temizlik işçilerinin alkollü adamla imtihanı
Olay, Sincan ilçesi Merkez Çarşısı içinde meydana geldi.

ARACIN ÖNÜNDEN AYRILMADI


Gece saatlerinde ilçenin çöplerini toplamak için dolaşan kamyon, aracın önüne çıkan bir kişi yüzünden durmak zorunda kaldı. Yapılan ikazlara aldırış etmeyen adam, aracın önünde dikilmeye başladı.

Adamı kenara çekmek için yanına giden belediye çalışanlarının çabaları fayda etmedi.

KAMYONU İTEKLEMEYE BAŞLADI


Alkollü olduğu anlaşılan adam, daha sonra kamyonun üzerine yürüyerek aracı iteklemeye başladı.

Ayakta durmakta zorlanan adam, tek eliyle itekledikçe kamyon sürücüsü de aracı geri geri sürdü.



O anlara şahit olan vatandaşlar, kendilerini gülmekten alıkoyamadı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada da paylaşıldı.


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