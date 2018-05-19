Temizlik yaparken Osmanlı tapularını buldu

Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Sancar Mahallesinde evinde tadilat yaparken küpler içinde Osmanlı tapularını bulan 60 yaşındaki Ali Aşa mirasçıları arıyor.

NÜFUSA GÖRE 16 MİRASÇI VAR

Nüfus kayıtlarına göre 16 mirasçının olduğunu öğrendiği belirten Ali Aşa, “1932 yılında köyümüz aşiretler tarafından basılmış, bir kısmı öldürülmüş, bir kısmımız kaçırılmış. Küplerin içinde bulduğum tapularda onların da hakları olmalı. Eğer o dönemi ailelerinden bilen varsa dava açtığım mahkemeye başvursun. Ben herkesin hakkını vereceğim” diye konuştu. Ali Aşa, yıllardır tüm ailesinin çöpçülük ve temizlik işleri ile geçimini sağladığını ifade ederek bulduğu tapuların araştırmasını yaparken mirasçıların daha çok olması gerektiği düşünerek hak sahiplerini aramaya karar verdiğini söyledi.

VERGİLER ÖDENMİŞ, HER ŞEY BELGELİ

Babasının Yusuf, annesinin ise Emine olduğunu söyleyen Ali Aşa, “Dedemin adı Hamit, dedemin babasının adı Haso'dur. Haso'nun babasının adı da Mustafa'dır, Mustafa'nın babasının adı Ahmet'tir. Bazı aile fertleri kaybolmuşlar, kayıtlarda çıkmıyor. Sancar mahallesinden (köyünden) 1920 tarihinde kaybolmuşlar, 1914 tarihinde vergileri var, 1928-1952 tarihlerden arazilerin faturaları var. Eğer bu aileye ait olduğunu düşünen varsa ben tapuları mirasçıların bulunması için dava açtım. 2 yıldır mirasçı çıkmıyor, bulamıyorum. Bu aileden geldiğini düşünen varsa mahkemeye müracaat etsin” dedi.

‘TEMİZLİK YAPARKEN BULDUM’

Tapuları bulma sürecini anlatan Aşa “Zamanında dedemden ufak bir para istedim. Dedem bana 'köylüler benim malımı yedi, sen de benim paramı yedin' demişti. Bunun üzerine ninem tapuları söylemişti. Unutmuştuk, tadilat temizlik yaparken çıktı, ben de bilmiyordum. Zannettim 2 dönüm arazidir, bu kadar çok olduğunu tahmin etmemiştim” diye konuştu.

ÇEVİRİ YAPANA 1000 CEVİZ HEDİYE

Tapuların Türkçesini bulmadan önce başından geçenleri anlatan Aşa; "Araştırdım, tapuya gittim, okuyucuya gittim, 250 TL para vereceksin dedi ve üstüne de bin ceviz hediye verdim” diye konuştu.

16 MİRASÇININ DIŞINDA KİMSE VAR MI DİYE ARIYOR

Tapuların Türkçesini de bulunca 6 köy olduğunu anladıklarını belirten Aşa şunları anlattı:

“Dava açtım ve 20 tane Osmanlı tapusunun Türkçesi geldi. Türkçe tapularda 4-5 köy gözüküyor. Ben 4-5 köyü artık ne yaparım dedim ve ben de gittim mahkemede 2 yıldır davalar... 16 kişi dışında mirasçı var mı diye bulmak için sürdürüyorum. Ben hem mirasçıları arıyorum, hem bunlar gelsin hakkı neyse alsın istiyorum. Bunlar dilencilik mi yapıyor? Zengin mi? Fakir mi bilmiyorum. Eğer kimseyi bulamaz tapular üzerimize kalırsa 10-20 tane kepçe tutup, 100 tane işçi ile komple antep fıstığı ve zeytin ağacı ekeceğim. Ailede hiçbirimizin durumu yok, ailemiz çöpçü ve işçi. Hak sahibi de çıkarsa hakkını veririm. Düşünüyorum yaklaşık 100 bin dönüm arazidir. Eski Tuhup köyü, Sancar köyü, Üzüm köyü, Zeytüniye'ye kadar bütün arazilerin tapusu bizde. Bu köylerin Kürtçe adını biliyorum ama Türkçe bilmiyorum: Aluça var, Garzıke, Arabo, Merzaka var, bunların hepsi benim arazimin içinde kalıyor.”