Temmuz yağışlarıyla Meriç ve Tunca’nın debisi arttı

DSİ verilerine göre, temmuz ayı başında 100 metreküp/saniye seviyelerinde olan Meriç’in debisi, son günlerdeki yağışın etkisiyle yaklaşık 2 kat arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonunda Meriç’in debisi saniyede 202 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Yağışlara bağlı debisinde artış olan Tunca’nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü ise 20 metreküp/saniye olarak kaydedildi.



