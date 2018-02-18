15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Tendürek Geçidi’nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi’nde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

Tendürek Geçidi’nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında zaman zaman tipiye dönen kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

SÜRÜCÜLERE UYARI


Karayolları ve trafik ekipleri, özellikle ağır tonajlı araçların sürücülerini buzlanmalara karşı zincir takmaları ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

TIR şoförü Sedat Polat, İran’a gitmek üzere Mersin’den yola çıktığını belirtti.

ARACIN YAKITI DONDU!


Aracının yakıtı donduğu için Tendürek Geçidi’nde iki saati aşkın süredir mahsur kaldığını anlatan Polat, şöyle devam etti: "Aracımın mazotu donduğu için geçidin en yüksek kısmı olan Gülizar rampasında mahsur kaldım. Tendürek bizim için çok sıkıntılı. Çok dik rampalar var ve hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 12 dereceyi gösteriyor. Şartların düzelmesinin ardından yolumuza devam edeceğiz."

Kar yağışı Tendürek Geçidi güzergahında yer alan köylerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Uçaklar havadan, ÇNR ve obüsler karadan bomba yağdırdı

Uçaklar havadan, ÇNR ve obüsler karadan bomba yağdırdı
TSK Afrin'de bir köyü daha terörden temizledi

TSK Afrin'de bir köyü daha terörden temizledi
Boydak Ailesi üyesi 3 kişi için karar çıktı

Boydak Ailesi üyesi 3 kişi için karar çıktı
Orgeneral Akar Suriye sınırında

Orgeneral Akar Suriye sınırında

Bin 500 kişi tarihi Gelidonya Feneri’ne yürüdü

Bin 500 kişi tarihi Gelidonya Feneri’ne yürüdü

2018 THY pilot alımı başvuru için tıklayın! Başvuru şartları neler?

2018 THY pilot alımı başvuru için tıklayın! Başvuru şartları neler?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Acılı baba en ağır yükü taşıdı!

Acılı baba en ağır yükü taşıdı!
Hükümetten kimyasal silah iddiasına sert cevap!

Hükümetten kimyasal silah iddiasına sert cevap!
Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu
ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri

ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri