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TEOG bu yıl yapılacak mı? MEB yönetmeliği kafa karıştırdı

MEB ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak bu yıl liseye geçişte düzenlenecek merkezi sınavla ilgili uygulamaların eklendiği yönetmelikte yer alan ‘nakil ve geçişler’ hakkındaki madde kafaları karıştırdı. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda “TEOG geri döndü” gibi yorumlar yer aldı. MEB’in yaptığı açıklamaya göre bu doğru değil, TEOG kalktı ve bu yıl yeni liseye giriş sistemi uygulanacak

14 Şubat 2018, Çarşamba 10:48
TEOG bu yıl yapılacak mı? MEB yönetmeliği kafa karıştırdı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak merkezi sınavla ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendi. Bugün resmi gazete yer alan yönetmeliğe eklenen nakil ve geçişlerle ilgili maddeyse kafaları karıştırdı. Düzenlenen yönetmelikte yanılgıya neden olan ‘Geçiçi Madde 9’ da, “Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar” ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler yeni sistemin gelecek yıl uygulanacağı şeklinde yorumlandı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre TEOG uygulanmayacak. Değiştirilen yönetmelikte yer alan nakil ve geçişlerle ilgili madde doğal olarak 2018-2019 eğitim yılında uygulanacak. Çünkü yeni sisteme göre nakil ve geçişler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında yapılacak.

MÜSTEŞAR YUSUF TEKİN: YANLIŞ YORUM

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de yanlış yorumlamayla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yusuf Tekin, nakil ve geçişlerle ilgili maddenin şu anda 8’inci sınıfta okuyup 9’uncu sınıfa yerleşecek öğrencileri kapsadığını vurgulayarak eski sistemle liselere yerleşen öğrencilerin eski yönetmelik hükümlerine göre nakil yapacağını belirtti.

Yusuf Tekin’in açıklamaları şöyle:

"Ortaöğretim yönetmeliğindeki değişiklik yayımlandı. Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor. Hep kötü niyetten kaynaklanıyor. Düzeltme gereği hissettim. Yönetmelik şu an 8. sınıfta okuyup 9. sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsıyor. Geçici madde ise nakil ve geçişleri düzenliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişleri. Yani eski öğrenciler eski hükümlere göre nakil yaptıracaklar demek. Daha açık yazayım: Yanlış arayanlar okuma yazma bilmiyor. Herhangi bir yanlışlık yok. Açıklamak istedim. Herkese hayırlı olsun."

 


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