TEOG bu yıl yapılacak mı? MEB yönetmeliği kafa karıştırdı

MÜSTEŞAR YUSUF TEKİN: YANLIŞ YORUM

Senim Tanay

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak merkezi sınavla ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendi. Bugün resmi gazete yer alan yönetmeliğe eklenen nakil ve geçişlerle ilgili maddeyse kafaları karıştırdı. Düzenlenen yönetmelikte yanılgıya neden olan ‘Geçiçi Madde 9’ da,ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler yeni sistemin gelecek yıl uygulanacağı şeklinde yorumlandı.Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göreuygulanmayacak. Değiştirilen yönetmelikte yer alan nakil ve geçişlerle ilgili madde doğal olarak 2018-2019 eğitim yılında uygulanacak. Çünkü yeni sisteme göre nakil ve geçişler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında yapılacak.MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de yanlış yorumlamayla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yusuf Tekin, nakil ve geçişlerle ilgili maddenin şu anda 8’inci sınıfta okuyup 9’uncu sınıfa yerleşecek öğrencileri kapsadığını vurgulayarak eski sistemle liselere yerleşen öğrencilerin eski yönetmelik hükümlerine göre nakil yapacağını belirtti.Yusuf Tekin’in açıklamaları şöyle:"Ortaöğretim yönetmeliğindeki değişiklik yayımlandı. Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor. Hep kötü niyetten kaynaklanıyor. Düzeltme gereği hissettim. Yönetmelik şu an 8. sınıfta okuyup 9. sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsıyor. Geçici madde ise nakil ve geçişleri düzenliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişleri. Yani eski öğrenciler eski hükümlere göre nakil yaptıracaklar demek. Daha açık yazayım: Yanlış arayanlar okuma yazma bilmiyor. Herhangi bir yanlışlık yok. Açıklamak istedim. Herkese hayırlı olsun."