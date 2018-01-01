Teoman: Hedefim yok, hayat sıkıcı



'HAYDİ KIZLAR BANA GİDELİM'

Teoman neye uğradığını şaşırdı

Bağrı yanık Teoman: Haydi kızlar bana!

Teoman Red Bull Canlı Sahne'yi salladı

Elif Bayram

Eskiden sanatı kutsal gördüğünü söyleyen“Birçok şeye ilgimi yitirdim. Mesela; ağzımın suyu akarak seyrettiğim çok az film var. Yeni çıkan romanlar da beni heyecanlandırmıyor. Zaten artık kırk yılda bir roman okuyorum. Hedefim yok, bu da hayatı sıkıcı hale getiriyor” dedi.geçen günlerde kız arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve 'Haydi kızlar bana gidelim' sözleriyle gündeme gelmişti.