Teoman: Her gün pilates yapıyorum



'BAKMAYIN BENİM ÖYLE GÖRÜNDÜĞÜME, TAŞ GİBİYİM'

Yerin Kulağı Var (Teoman annesine alkolü bırakacağına dair söz verdi)

Teoman neye uğradığını şaşırdı

Teoman Red Bull Canlı Sahne'yi salladı

Elif Bayram

Genel olarak objektiflere gece hayatındaki yaşantısıyla yansıyangörünen imajının dışında beslenmesine dikkat eden ve düzenli spor yaparak sağlığına özen gösteren biri olduğunu açıkladı.Habertürk'ün haberine göre fit görüntüsü hiç değişmeyen 50 yaşındaki şarkıcı, “Yemek yemeyi sevmiyorum, az yerim. Her gün pilates yapıyorum. Bir de evin altına kendim için bir spor salonu yaptırdım, orada antrenman yapıyorum. Siz bakmayın benim öyle göründüğüme, taş gibiyim" ifadelerini kullandı.Öte yandan, rockçı, yıllar önce annesi Şaziment Hanım’a, “Alkolü bırakacağım” demiş ama sözünü kısa bir süre tutabilmişti. Son günlerde alkolün dozunu tekrar artırınca annesinden son bir uyarı daha almış. Teoman annesine tekrar söz vermiş. İddiaya göre Teoman, Nişantaşı’ndaki Bağımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi’nden yardım almaya başlamış.