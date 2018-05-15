Teravih namazı nasıl kılınır? İlk teravih ne zaman? Saat kaçta?

Yarın 11 ayın sultanı Ramazan'a giriş yapıyoruz. Geceden ilk sahura kalkılıp niyet edilip ilk oruç tutulacak. İftar sofraları birbirinden lezzetli yemeklerle dolacak. İlk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Teravih namazının nasıl kılınacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internetten araştırma yapıyorlar.









TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?





Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır. Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.









TERAVİH NAMAZI KILINIŞI





İki Rekatlık Teravih Namazı





1. Rekat





"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz





"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız





Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





2. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz





Besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız





Dört Rekatlık Teravih namazı





1. Rekat





"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





2. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz





3. Rekat





Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





4. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız





TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?





Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır. Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.





TERAVİH NE ZAMAN





Bu sene Ramazan ayının ilk Teravih namazı 15 Mayıs Salı akşamı kılınacak. İstanbul'da Teravih vakti 22:00'deki yatsı namazı olacakken, Ankara'da ise yatsı namazının vakti 21:39... Yaşadığınız ildeki namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.





İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ









Teravih Namazı Farz Mıdır?





Teravih Namazı Peygamber Efendimiz tarafından kılınmış ve hükmü "sünnet" olan bir namazdır. Yani Farz değildir. Oruç tutamayanlar için de Farz değil, sünnettir. Teravih Namazı'nın kılınışı Halifelerden bu yana 20 rekattır. Namaz aralarında getirilen Selavatlar ise sünnet değildir.



















