Buna göre, tercih işlemleri 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na tercih süresi içinde ÖSYM’nin ‘http://www.osym.gov.tr’ internet adresinden erişebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden bireysel olarak tercihlerini sisteme kaydedecek. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

Kimler tercih yapamayacak?

Tercih süresi içerisinde ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihler değiştirilebilecek. Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamayacak, özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvuramayacak. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için ilgili üniversitelere de başvuru yapabilecek.

Okul birincilerinin durumu

Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılacak. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülecek.

Okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden adaylara duyurulacak.