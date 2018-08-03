Tercihte puan değil sıralama önemli

SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR

İyi bir üniversiteye gitmek için uzun zamandır emek veren üniversite adayları 7-14 Ağustos tarihleri arasında son sınavlarını verecek. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı ve Eğitimci İbrahim Taşel deüniversite adaylarının tercih döneminde dikkat etmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi.

Sistem sadeleşti

Eğitimci İbrahim Taşel, değişen sınav sisteminin sınavların içeriğinde ve puanlama sisteminde de değişikliklere neden olduğunu söyledi. Önceki yıllarda Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) olan puan türünün yerini Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) aldığını hatırlatan Taşel, “Bu puan öncelikle baraj niteliğinde. Ayrıca ön lisans bölümlerine ve Özel Yetenek Sınavı’yla öğrenci alan fakültelere bu puanla yerleştirme yapılacak. Geçen yıllardaki Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanlarının yerini de sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri aldı. TYT’de 180 barajını geçen adayların bu puan türleri de hesaplandı. Aslında yeni sistem eskiye göre daha da sadeleşti” dedi.

Sıralama aralıkları geniş seçilmeli

Bu yıl öğrencilerin tercihlerini daha dikkatli yapması gerektiğinin altını çizen Taşel, öğrencilerin tercih yaparken puanları değil de elde ettikleri sıraları ölçü almaları gerektiğine dikkat çekti. Geçmiş yıllara göre çok sayıda puan türü birleştirildiği için sıralarda da değişme olmayacağını belirten Taşel, “Özellikle sayısal tercihi yapacak çok sayıda adayın eşit ağırlık puanları da hesaplanmış ve bu durum eşit ağırlık tercihi yapacakların sırasını geriletti.

Aynı durum sayısal ve sözel puanları için de geçerli. Bu nedenle adaylar sıralama aralıklarını daha geniş seçmeliler.” İbrahim Taşel, bu yıl soru sayılarının azalması ve bazı soruların biraz daha uğraştırıcı olması nedeniyle testlerin ortalamalarının düştüğünü ve standart sapmaların değiştiğini kaydetti. Bazı derslerde bu düşüşün çok sert olduğunu ifade eden Taşel, “Mesela, fizikte 2017 LYS ortalaması 30 soruda 6,82 iken, bu yıl 14 soruda 0,467’ye düştü. Bunun gibi birçok derste oransal olarak test ortalamaları düştü. Önümüzdeki yıllarda bu gerçeğin dikkate alınacağını ve özellikle alt düzeydeki puanları daha iyi ayıracak soru türlerinin geliştirileceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Taşel, bu yıl 180 barajını aşan öğrenci sayısında da geçen yıla göre düşüş olduğuna işaret ederek, 2017’de 180 puanı aşan öğrenci sayısının 1 milyon 506 bin 504 iken bu yıl sayının 1 milyon 299 bin 378’e düştüğü bilgisini verdi. Taşel, adayların bütün bu değişmeleri dikkate alarak tercih yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

BAŞARI SIRALAMALARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son 3 yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamalarını açıkladı. Üniversite adayları; 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sıralamalarına ilişkin bilgilere ulaşabilecekler. Bu sıralama 7 Ağustos’ta başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için adaylara yardımcı olacak. Adaylar, başarı sırasını gösteren tablolara ‘osym.gov.tr’ internet adresinden erişilebilecek.