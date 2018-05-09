Terhisine 13 gün kala bıçaklanan asker defnedildi

Osmaniye'de, çarşı izni dönüşü uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk’ün (21) naaşı, Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprağa verildi

09 Mayıs 2018, Çarşamba 00:26
Terhisine 13 gün kala bıçaklanan asker defnedildi
Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk’ün (21) cenazesi, memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesinde defnedildi. Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, önce baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne götürüldü. 

TEZKERESİNE 13 GÜN KALMIŞTI


Cenaze törenine, Ankara Vali Yardımcısı ve Çubuk Kaymakam Vekili Fatih Ahmet Kurt, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, STK temsilcileri, Öztürk’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öztürk’ün yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Öztürk'ün cenazesi, Paşa Mezarlığı'nda tekbirlerle ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öztürk'ün tezkeresini almasına 13 gün kaldığı öğrenildi. 

AĞABEYİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ


Nuh Tufan Öztürk’ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk'ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Ailenin Nuh Tufan Öztürk’ün ölümünün ardından dünyaya gelen çocuklarına da aynı ismi verdikleri ifade edildi. 

ANKARA (İHA)


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