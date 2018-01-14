Terim'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda ile ilgili ilk yorum

Arda Turan: Ben Fatih Terim'le çalışmam!

Olay adam Arda Turan konuştu: Fatih Terim sözünü tutmadı!

Arda Turan'ın 'Fatih Terim' yorumu!

Nazlı Erdol

ile teknik direktör, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.Basın mensuplarıyla sohbet eden Terim, şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve gündemle alakalı sorulara yanıt verdi.'in'dan kiraladığı eski'ın transferiyle ilgili soru üzerine Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" diye konuştu.