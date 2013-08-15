POSTA.COM.TR ÖZEL



Caner KOLAĞASIGİL



Yılmaz Vural, senelerce bütün Anadolu’yu karış karış dolandı ve neredeyse çalıştırmadığı takım kalmadı. Her gittiği yerde hem sempatik tavırları hem de futbolda ki kazanma hırsı sevilmesine neden oldu. Maç içerisinde zaman zaman neler oluyor diyeceğimiz tek kişi Yılmaz Vural’dır. Dün Gana ile oynanan hazırlık maçından sonra Yılmaz hoca ile kısa bir sohbet ettik ve inanılmaz bir tablo ile karşılaştık.







Türk futbolu değerlendirmesi



“Dün rezalet bir maç oynandı. Aslında dün yaşananlar 55 senelik futbol liginin ne hale geldiğinin kısa bir özetiydi. Futbolun genel sorunu farklı ama nedense başımızdakiler başka sorunlar varmış gibi alakasız işlerle ilgileniyorlar. Türk futbolu şu anda yerlerde sürünüyor. Bunun nedeni de başımızda bizi yönetmeye çalışan federasyondur. Bu ülkede hazırlık maçı da olsa milli takım maçına gidilmemesi ne demek. Herkesi futbola küstürdüler. “



“Her şey var ama futbol yok”



“Ben bu ligde kaç senelik hocayım sürekli dolaştım gezdim ama bu kadar yıprandığımı hatırlamıyorum. Stadımız, tesislerimiz, yeteneklerimiz, taraftarlarımız var ama neden gözle görülür futbolumuz yok. Çünkü futboldan anlayan insanlar yönetmeye çalışıyor. Milli takım Slovenya’yı yendiğinde mutlu oluyor. Bizim rakibimiz onlar mı? Bizim rakibimiz ilk 5’te yer alan Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere olmalıdır. Aksi takdirde siz nasıl başarıyı yakalayacaksınız.”



“Fatih Terim Elazığspor’u çalıştırsın”





“Geçen sene ben düşen bir takımı ligde tutarak bir ilki gerçekleştirdim ve yılın antrenörü olmaya hak kazandım ama şu anda iş bulamıyorum. Neden? Madem ki bu kadar başarılıyım bana ödülü layık görüyorlar. Ayrıldığım zaman 11 takımda boştaydı kimse beni arayıp sormadı. Bu kadar mı futboldan anlamaz haldeyiz. Futboldan giderek soğudum. Ben Fatih Terim ve Mustafa Denizli’den daha fazla maç tecrübesine sahibim. Yaklaşık 200 maç öndeyimdir. Milli takım için hep belli isimler çağrılır. Neden benim ismim hiç geçmedi? Fatih Terim gelsin düşen bir takımı yukarılara çıkarmaya çalışsın yapabilir mi? Yapamaz.”



“Futbolun kavga boyutundayız”



“Benim kimseye karşı bir düşmanlığım ya da başka bir sorunum olmadı. Ben bugüne kadar mücadele ettiğim bütün camiaları sever ve sayarım. Ortada yanlış olan bazı şeyler var. Futbolun kavga boyutuna geçmiş durumdayız. Bende televizyonlara çıkıp çığırtkanlık yapıp takım mı bulmaya çalışayım. Bu ülkede tecrübe maalesef yeterli derecede önem görmüyor. Herkes eş dost ilişkisi içinde iş yapıyor. Bana neden bir takımda uzun süre durmuyorsunuz diye sorduğunuzda cevabım hazır. Bunu kulüp yöneticilerine sorun. Hep alt liglerdeki takımları yukarılara taşıdım ve en zor görevi üstlendim.”



“Şampiyonluğun ne önemi var”



Sivasspor ve Roberto Carlos’la ilgili herhangi bir sorununun olmadığı belirten Yılmaz Hoca, “Ben hepsini çok seviyorum ama ortada yapılan bir hata var ve ona karşı kayıtsız kalamam. Ben sesimi çıkartacağım. Çünkü benim ülkemde doğup büyümüş antrenörler iş yapamazken yabancılar burada daha rahat iş bulacak. Var mı böyle bir iş. Ben bu işe karşı çıkarım.” dedi. Yılmaz hoca son olarak ise bu ortamda sezon değerlendirmesi yapmanın ya da şampiyonun kim olduğunun önemli olmadığını belirtti.

