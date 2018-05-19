Deneyimli teknik adam kendisinin UEFA Şampiyonlar Ligi logosu ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabını etiketledi ve İngilizce olarak, "Tık tık. Kim geri döndü tahmin et" notunu düştü.

Terim'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce kez paylaşıldı.





Bu haberi de okudular Süper Lig'de şampiyon Galatasaray



