Terk edilmiş dorse içinde 103 göçmen bulundu



ÇIĞLIK VE YUMRUK SESLERİ GELİYORDU

12'Sİ KİMSESİZ ÇOCUK...

Gizem Yetil

nden yapılan açıklamada, dorsenin, Ciudad Camargo kenti yakınında bulunduğu ve insan tacirleri tarafından yol kenarına bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, Honduras, Guatemala ve Salvadorlu 103 göçmenin bulunduğu dorsenin, bölgede devriye gezen askerlerin yardım çağrılarını ve yumruk seslerini duyması üzerine fark edildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca göçmenlerden 12’sinin kimsesiz çocuklar olduğu kaydedildi.