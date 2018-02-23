Terk edilmiş dorse içinde 103 göçmen bulundu

 Meksika’nın ABD sınırında yol kenarında terk edilmiş bir dorsenin içinde 103 göçmen bulundu

Terk edilmiş dorse içinde 103 göçmen bulundu
Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, dorsenin, Ciudad Camargo kenti yakınında bulunduğu ve insan tacirleri tarafından yol kenarına bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.          


ÇIĞLIK VE YUMRUK SESLERİ GELİYORDU


Açıklamada, Honduras, Guatemala ve Salvadorlu 103 göçmenin bulunduğu dorsenin, bölgede devriye gezen askerlerin yardım çağrılarını ve yumruk seslerini duyması üzerine fark edildiği belirtildi.      
 

12'Sİ KİMSESİZ ÇOCUK...


Açıklamada ayrıca göçmenlerden 12’sinin kimsesiz çocuklar olduğu kaydedildi. 


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