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Terör örgütlerinin kara propagandaları ortaya çıkıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın, hem eski tarihli hem de farklı olaylardan alındığı tespit edildi

Terör örgütlerinin kara propagandaları ortaya çıkıyor
TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonun ardından, bazı sosyal medya hesaplarından karalama kampanyası başlatıldı. 

KUVEYT'TE ÇIKAN YANGININ FOTOĞRAFI


Twitter'da "Türkiye'nin Afrin'de sivil halkı bombaladığı" iddiasıyla paylaşılan, yanan bir bina fotoğrafının, Kuveyt'in Salmiya bölgesinde 26 Nisan 2016'da çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı. 

2014 YILINDA GAZZE'DE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAF


Facebook'ta, "Afrin'in kuzeyindeki Bülbül'de, TSK'ya ait bir tank vuruldu" iddiasıyla paylaşılan yanan tank fotoğrafının, 19 Temmuz 2014'te Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus'ta çekildiği belirlendi. 

SURİYELİ MÜLTECİ KADIN


Twitter'dan paylaşılan "Afrin operasyonunda yaralanan ve soğuktan donan kadın" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 18 Ocak 2018'de Suriye sınırından Lübnan'a geçmek isterken dağlık bölgede ailesiyle birlikte donarak ölen Suriyeli bir kadına ait olduğu ortaya kondu. 



Dün de bazı sosyal medya hesaplarından, "harekat sırasında yaralanan bir çocuğa ait olduğu" iddia edilen fotoğrafın, 2016'da çekildiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirilmişti. 


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