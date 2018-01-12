15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan askerin ailesi 23 yıldır oğullarını bekliyor

1995 yılında Kuzey Irak operasyonunda terör örgütü PKK tararfından kaçırılan Jandarma Komando Er Murat Fatih Dikataş'ın annesi ve babası oğullarından 23 yıldır haber alamamalarına rağmen vazgeçmiş değil. Kaçırılan askerin ailesi bütün yolları denemiş ancak sonuca ulaşamamış. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyorlar.

12 Ocak 2018, Cuma 09:24
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan askerin ailesi 23 yıldır oğullarını bekliyor
Kuzey Irak operasyonu sırasında 1995 yıulında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Jandarma Komando Er Murat Fatih Diktaş'ın ailesi, bir gün çocuklarının çıkıp geleceğinin umudunu yaşıyor.
 

"O DÖNEM OĞLUMUN YAŞADIĞINI ÖĞRENDİK"


Baba Mustafa Diktaş, o dönem oğlunun yaşadığını öğrendiklerini ve uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç tarafından hastanede olduğuna dair bilgi verildiğini anlatarak, "Ancak daha sonra bilgiler kesildi. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye giderek oğlumu aradım. Belirli bir noktadan sonra ileriye gidemedim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyoruz" dedi.


Jandarma Komando Er Murat Fatih Diktaş 


"KIYAFETLERİNİ YIKAMIYORUM, OĞLUM KOKUYOR"


Acılı anne Naile Diktaş ise "23 senedir gözyaşım dinmiyor. Her kapı sesinde oğlum geldi diye koşuyorum. Kokusu gitmesin diye oğlumun kıyafetlerini yıkamıyorum, yavrum kokuyor. Ateş kalbimde yanıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika: AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararına ilişkin Bekir Bozdağ'dan açıklama

Son dakika: AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararına ilişkin Bekir Bozdağ'dan açıklama
Ahmet Hakan: Abdullah Gül konusunda Erdoğan neden haklı?

Ahmet Hakan: Abdullah Gül konusunda Erdoğan neden haklı?
ABD ile Türkiye arasında seyahat krizi

ABD ile Türkiye arasında seyahat krizi
İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde 'soytarı' krizi

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde 'soytarı' krizi
Hırsız 75 yaşındaki nineyi döverek tanınmayacak hale getirdi

Hırsız 75 yaşındaki nineyi döverek tanınmayacak hale getirdi
Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı

Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı
697 sayılı KHK ile göreve iade edilenlerin tam listesi

697 sayılı KHK ile göreve iade edilenlerin tam listesi
'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?

'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?
Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi
Son dakika... Mor Beyin mağduru 1823 kişi göreve iade edildi

Son dakika... Mor Beyin mağduru 1823 kişi göreve iade edildi
Yusuf Güney askerlere konser verdi

Yusuf Güney askerlere konser verdi