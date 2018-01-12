Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan askerin ailesi 23 yıldır oğullarını bekliyor

"O DÖNEM OĞLUMUN YAŞADIĞINI ÖĞRENDİK"

Jandarma Komando Er Murat Fatih Diktaş



"KIYAFETLERİNİ YIKAMIYORUM, OĞLUM KOKUYOR"

Adem Özdoğan

Kuzey Irak operasyonu sırasında 1995 yıulında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Jandarma Komando Er Murat Fatih Diktaş'ın ailesi, bir gün çocuklarının çıkıp geleceğinin umudunu yaşıyor.Baba Mustafa Diktaş, o dönem oğlunun yaşadığını öğrendiklerini ve uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç tarafından hastanede olduğuna dair bilgi verildiğini anlatarak, "Ancak daha sonra bilgiler kesildi. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye giderek oğlumu aradım. Belirli bir noktadan sonra ileriye gidemedim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyoruz" dedi.Acılı anne Naile Diktaş ise "23 senedir gözyaşım dinmiyor. Her kapı sesinde oğlum geldi diye koşuyorum. Kokusu gitmesin diye oğlumun kıyafetlerini yıkamıyorum, yavrum kokuyor. Ateş kalbimde yanıyor.