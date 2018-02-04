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Terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşın aracına saldırdı

Avrupa polisinin görmezden geldiği terör örgütü PYD/PKK yandaşları Almanya’da içinde çocuk olmasına rağmen bir Türk vatandaşının aracına saldırıda bulundu
 

04 Şubat 2018, Pazar 08:53
Terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşın aracına saldırdı
Almanya'nın Salzgitter- Lebenstedt kentinde önceki gün gösteri yapan terör örgütü PYD/ PKK yandaşları bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı. Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf Bülent Demir (42) terör örgütü yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti. Demir, "600 civarında PYD/PKK yandaşı şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracıyla geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar" dedi.


Çocukların çok korktuğunu belirten Demir, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopalarla Yıldız'ın aracına acımasızca vurduklarını ve küfür ettiklerini söyledi. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Öte yandan Hollanda'nın Rotterdam kentinde terör örgütü paçavraları ile gösteri yapan terör örgütü yandaşları, çarşıda bulunan Türklere saldırdı. Terör örgütü yandaşlarını protesto eden bir Türk vatandaşı ise Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı.

Bu arada Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'ne ait park halindeki bir aracın camları da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kırıldı.

İNŞASI SÜREN CAMİYE SALDIRI

Hollanda'nın Lahey kentinde inşası süren Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ahi Evran Camisi'ne önceki gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Ahi Evran Camisi Başkanı Şinasi Koç, caminin önüne asılan panonun üzerindeki Türk bayrağına kırmızı boyayla çarpı işareti atıldığını, yanına gamalı haç işareti çizildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftira niteliğinde ifadeler yazıldığını söyledi. Polise şikayette bulunduklarını ifade eden Koç, saldırıyı düzenleyenlerin kısa zamanda yakalanmasını istedi.

Sabah


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