Terör örgütü PKK-YPG destekçileri Güney Kıbrıs'ta gösteri yaptı

Avrupa’nın farklı ülkelerinde ortaya çıkan terör örgütü PKK-YPG destekçileri, bugün de Güney Kıbrıs’ta ABD ve Rus diplomatik temsilcilikleri önünde gösteri yaptı

24 Ocak 2018, Çarşamba 16:19
Terör örgütü PKK-YPG destekçileri Güney Kıbrıs'ta gösteri yaptı
Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.

Terör örgütünün bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı.

Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdıAlmanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı

PKK destekçileri, Avrupa’nın pek çok ülkesinde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı terör estiriyor. Son olarak Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı.



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