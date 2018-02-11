Terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçışlar sürüyor

Büşra Kamış

TSK ve ÖSO unsurlarının, Kilis sınırı karşısında yer alan Afrin'in kuzeydoğusundaki Dikmetaş köyünü 6 gün önce kurtarmasının ardından, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Arap Cuma köyünden kaçışlar başladı.Araçlarıyla Azez merkezine kaçan aileler, örgütün baskısından kurtulmak için yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.Terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Arap Cuma köyünden kaçmayı başaran Abdo Şerif, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Şerif, 3 haftadır köylerinden çıkmaya çalıştıklarını belirterek ÖSO birliklerinin yardımları sayesinde örgütten kurtulduklarını ifade etti.Örgütün elindeki köylerinin tamamıyla Araplardan oluştuğunu söyleyen Şerif, sözlerine şöyle devam etti:"Köyümüz PYD’nin kontrolünde, tamamıyla Arap. Afrin bölgesinde Araplara karşı çok baskı vardı. PKK, bazı bölgelere girerken Arap olduğumuz için çok sorun çıkarıyordu. PKK bize çok zulüm etti. Onların yanında yaşayan Araplara sesleniyorum; onların yanında kalmayın. Kürtlerle beraber 40 senedir yaşıyoruz ve ben hiçbir şekilde Kürt halkından zarar sıkıntı görmedim. Bizi tek sıkıntıya sokan PYD/PKK'dır."Arap Cuma köyünden kaçan bir diğer sivil Ebu İbrahim de köyden sağ salim çıkabildikleri için mutlu olduklarını söyleyerek "ÖSO Dikmetaş köyünü aldıktan sonra yolumuz güvenli hale geldi." diye konuştu.Köyde geri kalanlara seslenen İbrahim, ÖSO'nun kendisini güzel bir şekilde karşıladığını vurgulayarak "Bir problemleri varsa dahi bırakıp gelsinler. İster Arap ol veya olma, PYD bize Kürtçe öğrenmeyi zorunlu kılmıştı. Araplara baskı yapıyorlardı. Hiçbir şekilde akrabalarımızın yanlarına gidemiyorduk ne de onlar gelebiliyordu." ifadelerini kullandı.