Terör örgütü yandaşları Alman Meclisi önünde çadır açtı

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

Terör örgütü yandaşları ortalığı karıştırdı

Mehmet Nuri Turan

Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.Alman Meclisi'nde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü.Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı.PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti.AA