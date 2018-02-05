Terör örgütü yandaşları Alman Meclisi önünde çadır açtı

Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK
'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.
POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Alman Meclisi'nde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü.
Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı.
PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti.
AA
Terör örgütü yandaşları ortalığı karıştırdı
Mehmet Nuri Turan