Terör örgütü yandaşları Alman Meclisi önünde çadır açtı

Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'de Federal Meclis önünde çadır açarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı

05 Şubat 2018, Pazartesi 20:22
Terör örgütü yandaşları Alman Meclisi önünde çadır açtı
Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ


Alman Meclisi'nde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü.

Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı.

PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti.

AA

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