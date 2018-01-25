Terör örgütü yandaşları camiye saldırı düzenledi

Nazlı Erdol

nınkentinde terör örgütüyandaşları, camiye saldırı düzenledi.'ne (DİTİB) bağlı Stade-Bützfleth Ulu Cami'ye yerel saatle 02.00 sularında düzenlenen saldırıda caminin ve güneyindeki gençlik lokalinin camları kırıldı.Caminin duvarına boyayla sloganlar ve tehdit mesajları yazıldı.Cami derneği yönetiminin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.'da son günlerde'e bağlı camilere benzer saldırılar düzenlenmişti.Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami ileeyaletininkentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne 20 ve 21 Ocak'ta,kentindeki Eyüp Sultan Camisi'ne ise dün terör örgütü PYD/PKK yandaşları saldırıda bulunmuştu.