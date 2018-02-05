Terör örgütü yandaşları ortalığı karıştırdı

İtalya'nın başkenti Roma'da eylem yaparak daha sonra Vatikan'a izinsiz gitmek isteyen terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahale etti. Vatikan'a gitmelerine izin verilmeyen PYD/PKK yandaşlarıyla polis arasında arbede yaşandı

05 Şubat 2018, Pazartesi 20:25
Terör örgütü yandaşları ortalığı karıştırdı
İtalyan resmi haber ajansı Ansa'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah Vatikan'daki temasları sırasında Vatikan'ın yakınındaki Kutsal Melek Kalesi'nin (Castel Sant Angelo) önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları yasa dışı eylem yaptı.



Alandaki eylemin ardından bir grup örgüt yandaşının, Vatikan'daki Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'na izinsiz gitmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede göstericilerden bir kişi yaralandı, ikisi de gözaltına alındı.


POLİS ÇEMBERİNE ALINDI


Vatikan'a gitmelerine izin verilmeyen PYD/PKK yandaşları, Kutsal Melek Kalesi'nin bahçesinde polis çemberine alındı. 

Ayrıca, İtalyan polisinin çekilen fotoğraflardan çatışmaya dahil olan örgüt yandaşlarının kimliklerini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti boyunca geçerli olan ve her türlü gösteri ya da toplantı girişiminin yasaklandığı "yeşil bölge", Aziz Petrus Meydanı, Halk Meydanı, Kolezyum ve Circo Massimo'yu içine alan bir yeri kapsıyor. 


ALMANYA'DA DA ORTAYA ÇIKTILAR




Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'de Federal Meclis önünde çadır açarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı.

Terör örgütü yandaşları Alman Meclisi önünde çadır açtıTerör örgütü yandaşları Alman Meclisi önünde çadır açtı


KRİTİK GÖRÜŞME


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Vatikan'ı ziyaret etti ve Hristiyanların ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Vatikan'ı korumakla görevli askerler herkesin dikkatini çekti

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Papa Francesco ile ikili görüşme için Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da yetkililer tarafından karşılandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59 yıldır bir Vatikan'ı ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı oldu.

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AA
 


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