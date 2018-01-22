Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı: Rusya Kürtlere ihanet etti



RUSYA İLE GÖRÜŞME

Serap Belovacıklı

Londra merkezli Şark el Awsat gazetesine konuşan Sipan Hemo, "Rusya, Türkiye'nin Afrin'e girmesine izin vererek, Rojava Kürtlerine ihanet etti” dedi.Hemo, “Şam hükümeti ile görüşmelerde Rusya'nın aracılığına ihtiyacımız yok. Direkt iletişimimiz var. Şam hükümeti bize her türlü destek sözü verdi ancak Rusların buna izin vermediğini söylüyorlar” diye konuştu.3 gün önce Moskova'yı ziyaret ettiğini dile getiren YPG'nin sözde komutanı, şunları söyledi:“Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüm. Genelkurmay Başkanı, 'Türkiye, sınır güvenliğini savunma hakkına sahiptir' dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı ayrıca askerlerinin Afrin'den çekilmesi konusunda bilgilendirildiklerini de söyledi.”