15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı: Rusya Kürtlere ihanet etti

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Sipan Hemo, Rusya'nın Rojava Kürtlerine haksızlık yapıp, ihanet ettiğini söyledi.

22 Ocak 2018, Pazartesi 11:45
Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı: Rusya Kürtlere ihanet etti
Londra merkezli Şark el Awsat gazetesine konuşan Sipan Hemo, "Rusya, Türkiye'nin Afrin'e girmesine izin vererek, Rojava Kürtlerine ihanet etti” dedi. 

Hemo, “Şam hükümeti ile görüşmelerde Rusya'nın aracılığına ihtiyacımız yok. Direkt iletişimimiz var. Şam hükümeti bize her türlü destek sözü verdi ancak Rusların buna izin vermediğini söylüyorlar” diye konuştu.


RUSYA İLE GÖRÜŞME


3 gün önce Moskova'yı ziyaret ettiğini dile getiren YPG'nin sözde komutanı, şunları söyledi:

 “Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüm. Genelkurmay Başkanı, 'Türkiye, sınır güvenliğini savunma hakkına sahiptir' dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı ayrıca askerlerinin Afrin'den çekilmesi konusunda bilgilendirildiklerini de söyledi.”


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrin'den sonra İdlib'de son dakika gelişmesi...

Afrin'den sonra İdlib'de son dakika gelişmesi...
Sivas'ta kar geçit vermiyor! 59 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar geçit vermiyor! 59 köy yolu ulaşıma kapandı
Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı

Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı
Son dakika: İstanbul'da savcılık 57 kişi hakkında terör propagandası soruşturması

Son dakika: İstanbul'da savcılık 57 kişi hakkında terör propagandası soruşturması
Ankara Valiliği Barış Atay'ın 'Sadece Diktatör' oyununu yasakladı

Ankara Valiliği Barış Atay'ın 'Sadece Diktatör' oyununu yasakladı

Meteoroloji'den o il için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den o il için şiddetli yağış uyarısı
AK Partili Orhan Miroğlu: Amaç Afrin’i almak değil

AK Partili Orhan Miroğlu: Amaç Afrin’i almak değil
Hakkari'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Antalya'da çıkan hortum evlerin çatısını uçurdu!

Antalya'da çıkan hortum evlerin çatısını uçurdu!
TSK'nın beton bariyer taktiği teröristlerin hesaplarını bozdu

TSK'nın beton bariyer taktiği teröristlerin hesaplarını bozdu