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Terör örgütünün karalama kampanyası devam ediyor! Bu defa Afrin için eski tarihli fotoğrafları kullandılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan başlatılan karalama kampanyasında terör örgütü PKK, bu sefer de kendini yalanladı.

23 Ocak 2018, Salı 16:01
Terör örgütünün karalama kampanyası devam ediyor! Bu defa Afrin için eski tarihli fotoğrafları kullandılar
TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha eski tarihli, farklı olaylara ait olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK’ya yakın yayın organlarında 2014'te kullanıldığı ortaya çıktı.

Twitter’da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde ABD destekli ve terör örgütü YPG öncülüğündeki SDG'nin düzenlediği saldırıda çekildiği belirlendi.


2012 YILINA AİT ÇIKTI


Sosyal medyada "Afrin’de TSK’ya ait savaş uçağı düşürüldü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2012’de Afganistan’da bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya kondu.

Yine Twitter’da çokça paylaşılan "5 TSK tankını imha eden kişi" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 13 Temmuz 2014’te örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede "YPG gelişmiş antitank füzeleriyle IŞİD’e cevap veriyor" başlığıyla paylaşıldığı tespit edildi.


KENDİLERİNİ YALANLADILAR


Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik kara propaganda yapmaya devam eden terör örgütü destekli hesaplar bu kez kendilerini yalanlamış oldu.

Dün ve önceki gün de terör örgütleri yandaşları tarafından kara propaganda amacıyla gerçek dışı fotoğraflar yayılmaya çalışılmıştı.


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