Terör örgütünün karalama kampanyası devam ediyor! Bu defa Afrin için eski tarihli fotoğrafları kullandılar



2012 YILINA AİT ÇIKTI



KENDİLERİNİ YALANLADILAR

Serap Belovacıklı

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındakibölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha eski tarihli, farklı olaylara ait olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK’ya yakın yayın organlarında 2014'te kullanıldığı ortaya çıktı.da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde ABD destekli ve terör örgütü YPG öncülüğündeki SDG'nin düzenlediği saldırıda çekildiği belirlendi.Sosyal medyada "Afrin’de TSK’ya ait savaş uçağı düşürüldü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2012’de Afganistan’da bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya kondu.Yine Twitter’da çokça paylaşılan "5 TSK tankını imha eden kişi" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 13 Temmuz 2014’te örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede "YPG gelişmiş antitank füzeleriyle IŞİD’e cevap veriyor" başlığıyla paylaşıldığı tespit edildi.’na yönelik kara propaganda yapmaya devam eden terör örgütü destekli hesaplar bu kez kendilerini yalanlamış oldu.Dün ve önceki gün de terör örgütleri yandaşları tarafından kara propaganda amacıyla gerçek dışı fotoğraflar yayılmaya çalışılmıştı.