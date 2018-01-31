Terör propagandası yapan er tutuklandı

'ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAK'TAN TUTUKLANDI

Mine Bozkurt

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,’nın Afrin’de terör örgütü PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’a yönelik düzenlediğiile ilgili sosyal medyada propaganda yapan er M.E.’yi tespit etti.Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile belirlenen şüpheli asker, örgüt propagandası yapmaktan gözaltına alındı.Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E., "Sosyal medya ve çevresindekilere örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.