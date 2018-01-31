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Terör propagandası yapan er tutuklandı

Elazığ’da, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan bir er tutuklandı.
 

Terör propagandası yapan er tutuklandı
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, TSK’nın Afrin’de terör örgütü PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada propaganda yapan  er M.E.’yi tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile belirlenen şüpheli asker, örgüt propagandası yapmaktan gözaltına alındı.
 

'ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAK'TAN TUTUKLANDI


Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E., "Sosyal medya ve çevresindekilere örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


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