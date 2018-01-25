Terör propagandasına 4 tutuklama

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK) hudut güvenliği ve bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla Suriye
’nin kuzeybatısındaki Afrin
bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ’a mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı
"nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlara ilişkin soruşturma başlattı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.A, N.D, C.Ş. ve K.D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılıkça sorgulandı.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.
Mine Bozkurt