Terör propagandasına 4 tutuklama

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Mine Bozkurt

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı,'nin (TSK) hudut güvenliği ve bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla’nin kuzeybatısındakibölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ’a mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı ""nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlara ilişkin soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.A, N.D, C.Ş. ve K.D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılıkça sorgulandı.Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.