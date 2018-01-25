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Terör propagandasına 4 tutuklama

Ardahan’da, sosyal medyada "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı

Terör propagandasına 4 tutuklama
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudut güvenliği ve bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ’a mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlara ilişkin soruşturma başlattı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.A, N.D, C.Ş. ve K.D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılıkça sorgulandı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.


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