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Terör uzmanı Abdullah Ağar: Rusya bizimle oyun oynuyor (Abdullah Ağar kimdir?)

Abdullah Ağar'ın Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili anlattıkları Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına damga vurdu. Programın konuklarından Terör Uzmanı Abdullah Ağar operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "Rusya bizimle bir oyun oynuyor" değerlendirmesinde bulundu

23 Ocak 2018, Salı 11:50
Terör uzmanı Abdullah Ağar: Rusya bizimle oyun oynuyor (Abdullah Ağar kimdir?)
Türkiye günlerdir Afrin operasyonunu konuşuyor. Zeytin Dalı harekatı 4. gününde. IŞİD ve Irak, Özgür Şehit, 5. TİM gibi kitapları bulunan Abdullah Ağar operasyonla ilgili çarpıcı analizlerde bulundu ve Rusya'ya dikkat çekti.
 

"RUSYA VE AMERİKA PROVOKE EDEBİLİR"


Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Terör Uzmanı Abdullah Ağar konuşmasında Fırat Kalkanı operasyonunu hatırlattı. Ağar, "Harekat kendi içerisinden ve dışarıdan manüpüle edilebilecek bir harekat. Riskli ve karmaşık bir harekattan bahsediyoruz. Rusya ve Amerika provoke edebilir. Fırat Kalkanı'nda ne oldu biliyor musunuz? Bir demarkasyon hattı vardı. M4 karayolu diye ifade edilen bir demarkasyon hattı vardı" dedi.



Ağar şöyle devam etti: "Şimdi bu demarkasyon hattını Bab'ı kuşatmak için, bizi Mehmetçiğimiz sadece taktik harekatın gereği olarak yolun karşısına geçtiği an, bizim başımıza gelmeyen kalmadı Ruslar üzerinde. Ruslarla yapmış olduğumuz bir anlaşma var. Bakın Ruslar hiç rizikoya girmiyorlar. Rusya bizimle bir oyun oynuyor." 

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ABDULLAH AĞAR KİMDİR?


1967’de Ankara’da doğdu. 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan Piyade Teğmen olarak mezun oldu. Özel kura çekerek “Komando”, sonra da Özel Kuvvetler’de tim komutanı oldu. İlk kıt’ası Bolu Komando Tugayı’na ayak basar basmaz Güneydoğu’ya, Güneydoğu’ya vardığı ilk gece de ilk operasyonuna çıktı. Tim, takım ve bölük komutanı olarak görev yaptığı Bolu Komando Tugayı’nın, Özel Kuvvetler’in ve Kayseri Hava İndirme Tugayı’nın kışlalarını hemen hiç görmedi. “Üstün Cesaret ve Feragat Beratı” sahibi olan Ağar, Güneydoğu ve terörle ilgili kitaplar yazdı.


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