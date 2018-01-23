Terör uzmanı Abdullah Ağar: Rusya bizimle oyun oynuyor (Abdullah Ağar kimdir?)

Abdullah Ağar'ın Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili anlattıkları Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına damga vurdu. Programın konuklarından Terör Uzmanı Abdullah Ağar operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "Rusya bizimle bir oyun oynuyor" değerlendirmesinde bulundu