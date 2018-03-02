Terör uzmanı Abdullah Ağar Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışma anını anlattı



TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Serap Belovacıklı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 42 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42. güne girildi. Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri 2295 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün Hatay-Hassa’nın karşısındaki bölgede teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve koruculardan toplam 8 şehit verildi, 13 asker de yaralandı. Afrin'in batı cephesindeki Raco bölgesinde yer alan Haydar, Şeyh Muhammed ve Canka köyleri YPG'li teröristlerden temizlendi. Savaş uçakları ise Raco'nun güneyine bomba yağdırdı. Terör uzmanı Abdullah Ağar dün çıkan çatışmayla ilgili CNN Türk ekranlarına önemli açıklamalarda bulundu.Ağar şunları söyledi:Çok kesif bir sis var. Terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonrası başlayan bir çatışma. Bütün gün boyunca devam eden çatışma. Can hıraş bir mücadele verildi. 8 askerimiz şehit oldu, iki askerimizin durumunun ağır olduğu bilgisi var.73 terörist etkisiz hale getirildi. Üstü kapatılmış irtibat tünelleri var. Hem arazinin altı hem de üstünün ortaya çıkarılması gerekiyor.Bakın orada savaşan askerlerimiz nasıl mücadele veriyor, buna dikkat çekmek istiyorum. Bir komutanımız sahada görev yapan bir komutanımız telsizden anons ediyor. Savaş uçakları bizi de vursun teröristlerle.Saatlerce süren çatışmada 100 kadar teröristten 23’ü öldürüldü. 8 askerimiz şehit olurken 13’ü de yaralandı.Şehit askerlerimizin isimleri şöyle; Jandarma Uzman Çavuş Rıdvan Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel, Jandarma Astsubay Çavuş Uğur Palancı, Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe.