Terör ve uyuşturucuyla mücadelenin 'keskin burunları'

Nazlı Erdol

güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi olanbünyesindeki özel eğitimli köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle suçluların korkulu rüyası oluyor.'de J(JAKEM) Komutanlığı'nda zorlu eğitimden geçtikten sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görevlendirilen narkotik köpekleri "Akort" ve "Rüzgar" ile bomba arama köpeği "Gerçek", şimdiye kadar çok sayıda patlayıcının tespiti ve uyuşturucunun ele geçirilmesinde etkin rol aldı.Her an göreve hazır olmaları için Sakarya'da eğitmenleri eşliğinde günlük eğitim ve antrenman programları yapılan "dedektör köpekler", katıldıkları operasyonlarda keskin koku alma yetenekleriyle kaçakçılara ve suçlulara göz açtırmıyor.Narkotik köpekleri, uyuşturucunun saklanması için denenen her türlü yöntemi keskin koku alma yetenekleriyle boşa çıkarırken, bomba arama köpeği de patlayıcı maddenin başından ayrılmayarak jandarmayı uyarıyor.Suçluların adeta korkulu rüyası olan jandarmanın göz bebeği "", "" ve ""in eğitmenleri, çok sevdikleri köpekleriyle adeta "baba-çocuk" ilişkisi yaşıyor.'nda köpek arama sorumlusu olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş H.Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde arama görevlerinin 2006 yılından beri devam ettiğini söyledi.Narkotik köpeklerinin Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) yaklaşık 3,5 aylık ihtisas eğitimini tamamladıktan sonra il jandarma komutanlıklarına gönderildiğini aktaran H.Y, "Köpeklerimiz kıtalara geldikten sonra 7 gün 24 saat esasına göre, zaman mefhumu olmaksızın uyuşturucuyla mücadele için etkin şekilde kullanılmaktadır." diye konuştu.H.Y, 2015'ten 2018 yılına kadar sorumlusu olduğu "Akort" adlı dişi labrador köpeğiyle sayısız operasyona katıldığını belirterek, "160 kilogramın üzerinde esrar, 3 kilogramın üzerinde ise bonzai ve sayısız uyuşturucu madde ele geçirme olayında bizzat operasyonlara katıldık. Köpeğimizle daha önce çalıştığımız yerlerde de sayısız operasyona katılarak, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdik." ifadelerini kullandı.Narkotik köpeklerin adeta bir çocuk gibi yetiştirildiğini, zorlu eğitimden geçtiğini anlatan H.Y, şunları kaydetti:"Eğitimler kolay değil, bir çocuk yetiştirme gibi düşünün. Yeni doğmuş çocuğu alıyorsunuz, konuşmayı öğretiyorsunuz, yemek yemeyi öğretiyorsunuz. Bizim köpeklerimiz de aynı bu şekilde. Bizler de hiçbir şey bilmeden esasında JAKEM Komutanlığı'na giderek, eğitime tabii tutulan yavru köpeklerimizle birlikte büyüyoruz. Bu köpeklerin yetiştirilmesi gerçekten çok zor bir süreç. Sadece bir komutu bile günlerce öğretmek zorunda kalıyoruz. Haftalarca, günlerce o kokuyu tanıtmak için uğraşıyoruz. Çünkü köpek de bizle birlikte yetişiyor. Bizim de onlarla birlikte yağmur, çamur, mevsim şartlarına göre eğitimlerimiz zor ve meşakkatli. Köpeklerimizle biz de elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. JAKEM Komutanlığı'nda görevli hocalarımızın da emeği çok büyük, hepsine çok teşekkür ediyoruz."8 yaşındakicinsi köpeğin sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş K.A. da 8 yıldır birlikte olduğu ""ın adeta ailesinden biri gibi olduğunu anlattı.Köpeğiyle çeşitli operasyonlara katıldığını bildiren K.A, "Buraya'dan geldim. Yaklaşık 6 tona yakın uyuşturucu maddesi yakalandı. Bunun çoğunluğu Van'da olmak üzere Sakarya'da 160 kilograma yakın esrar yakaladık. Köpeğime güveniyor, onu seviyorum. Emekliye ayrıldığında köpeğimi almayı düşünüyorum çünkü ailemden biri gibi oldu. Günlerimiz genellikle beraber geçiyor. Köpek zaten sevgi ister, o da özlem duyuyor, biz de görmek istiyoruz. Hafta sonları dahi köpeğimin yanına gelmek istiyorum." şeklinde konuştu.Bomba arama köpeği Alman çoban kurdu cinsi ""in sorumlusu F.Ö. ise geçen yıl'ndan Sakarya'ya tayin olduğunu belirterek, köpeğiyle 4 aydır birlikte olduğunu anlattı.Mesai mefhumu gözetmeksizin her an görev başında olduklarını vurgulayan F.Ö, "Bomba arama köpeğimiz, bulduğu maddeler üzerine oturarak tepkisini verir. Kimyasal ve askeri patlayıcı maddeler üzerine JAKEM Komutanlığı'nda 16 haftalık eğitimden geçti. Eğitimin sonunda sorumlusuyla birlikte bağlı olduğu birliklerde görevlerini ifa ederler. Bunlar bizim çocuklarımız gibi ilgi ister, şefkat ister. Devamlı beraber olmak zorundayız. İmkan ve şartlar el verirse köpeğimi emekli olduğunda almayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.F.Ö, hem narkotik hem de bomba arama köpeklerinin personele büyük kolaylık sağladığını aktararak, "Bulamadığımız veya çok uzun zamanda bulunabilecek bir şeyi, köpeklerle 10-20 dakika gibi kısa sürelerde bulabiliriz. Gerçekten mükemmel köpeklerdir." diye konuştu.