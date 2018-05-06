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Terörden temizlenen Kato Dağı ekmek kapısı oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütü PKK’dan temizlenen Kato Dağı, vatandaşların ekmek kapısı haline geldi. Vatandaşlar, daha önce çıkamadıkları Kato’dan topladıkları pancar bitkisini satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor

Terörden temizlenen Kato Dağı ekmek kapısı oldu
Beytüşşebap ilçesinde 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen başarılı operasyonla terör örgütü PKK’dan temizlenen ve üs bölgesi kurularak, güvenlik önlemleri alınan Kato Dağı, vatandaşların ekmek kapısı haline geldi. Kilometrelerce öteden dağa gelen vatandaşlar, burada topladıkları pancar bitkisini ilçe merkezinde satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. 

30 kilometre mesafedeki Başaran köyünden pancar toplamak için dağa gelen Naci Gökçe, “Mart ayının başından mayıs ayının sonuna kadar pancar zamanı olduğu için her gün dağlardayız. Pancarları eve getirdiğimiz zaman eleme işlemlerinden geçiriyoruz. Ondan sonra ayıklanıyor ve ince ince doğranıyor. Tabii yapılışına göre bazıları bidonlarda saklıyor kış aylarında tüketmek için, bazıları da çeşitli yerlerde satıyor. Günde 20 kilo, 30 kilo topluyoruz. Kilosu pancardan pancara değiştiği için 4 liradan 10 liraya kadar çıkıyor” dedi. 
 


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