15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Terörist Mihraç Ural için kırmızı bülten çıkarıldı

Hatay’da hakkındaki 3 dava kapsamında,  THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı’da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist Mihraç Ural’ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Mihraç Ural’ın Soçi Kongresi'ne katılması büyük tepki toplamıştı.

Terörist Mihraç Ural için kırmızı bülten çıkarıldı
Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15’er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.
         
Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.


         
Ural’ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.
         
Terörist Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.
         
Dışişleri Bakanlığı terörist Mihraç Ural’ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya’dan izahat istemişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenazesini taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenazesini taşıdı
Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti olan okul için arsa tahsis edildi

Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti olan okul için arsa tahsis edildi
Karabük'te bin 500 yıllık Kilise ortaya çıkarıldı

Karabük'te bin 500 yıllık Kilise ortaya çıkarıldı
Furkan Vakfı'na kayyum atandı

Furkan Vakfı'na kayyum atandı
Bankın üzerine çıkıp bağırdı, sonra düşüp öldü

Bankın üzerine çıkıp bağırdı, sonra düşüp öldü
4 PKK'lının yerini İHA'lar tespit etti

4 PKK'lının yerini İHA'lar tespit etti
İstabul Tabip Odası üyelerinden gözaltılara protesto

İstabul Tabip Odası üyelerinden gözaltılara protesto
Uludağ'da teleferik ulaşımına rüzgar engeli

Uludağ'da teleferik ulaşımına rüzgar engeli
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi
HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun tutuklandı

HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun tutuklandı
Edirne'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı