Terörist tuzaklarını SAS'lar imha edecek

Can Hakman

Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma () Grup Komutanlığı’na bağlı timler(El yapımı patlayıcı), bubi tuzağı ve mayın temizlemede son derece uzman…'lar terör örgütü PKK ’nın Güneydoğu’daki şehir yapılanmasına karşı Aralık 2015 ’te’de de görev alarak birçok tuzağı etkisiz hale getirmişti.kapsamında özellikle’da’ın evlerde ve sokaklarda akıl almaz yöntemlerle hazırladığı tuzakların etkisiz hale getirilmesinde büyük rol oynamışlardı.’nin vazgeçilmez unsurları arasına giren'lar, asli görev alanı denizlerin yanında çok riskli bölgelerde de görev yapma kabiliyetine sahip.Denizde ve su altında her türlü patlayıcı ya da bombayı etkisiz hale getirmek için özel eğitim alan komandolar, bilgi birikimlerini geliştirdikleri taktiklerle birleştirerek terörle mücadelede önemli görevler üstleniyorlar.