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Terörist tuzaklarını SAS'lar imha edecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı’nda Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler de görev alıyor.

 

Terörist tuzaklarını SAS'lar imha edecek
Cem KERPİÇÇİLER/POSTA

Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler EYP (El yapımı patlayıcı), bubi tuzağı ve mayın temizlemede son derece uzman…

SAS'lar terör örgütü PKK ’nın Güneydoğu’daki şehir yapılanmasına karşı Aralık 2015 ’te Cizre’de de görev alarak  birçok tuzağı etkisiz hale getirmişti. Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında özellikle El Bab’da DEAŞ’ın evlerde ve sokaklarda akıl almaz yöntemlerle hazırladığı tuzakların etkisiz hale getirilmesinde büyük rol oynamışlardı. 



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazgeçilmez unsurları arasına giren SAS'lar, asli görev alanı denizlerin yanında çok riskli bölgelerde de görev yapma kabiliyetine sahip. 



Denizde ve su altında her türlü patlayıcı ya da bombayı etkisiz hale getirmek için özel eğitim alan komandolar, bilgi birikimlerini geliştirdikleri taktiklerle birleştirerek terörle mücadelede önemli görevler üstleniyorlar.
 


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