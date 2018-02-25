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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kamelyası mutfak oldu

FETÖ elebaşı Gülen için 15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü Akıncılar’da inşa edilen kamelya mutfak oluyor. Kamelya darbe girişiminin başarılı olması durumunda Gülen’in karargahı olacaktı

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kamelyası mutfak oldu
Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen için, darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye’ye geldiğinde Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan kamelya inşaatının devam ettiği ancak planda değişiklik yapılarak, mutfak olarak tasarlandığı öğrenildi.


PLANI DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; 15 Temmuz ihanetinin merkez üssü olan Akıncılar'da Gülen’in Türkiye’ye geldiğinde kullanması için inşa edilen bu karargah, sözde zafer ilanı için kullanacaktı. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yarım kalan bu yapının plan değişikliğine gidilerek mutfak yapıldığı ve kısa sürede kullanıma sunulacağı öğrenildi.


25 TEMMUZ TALİMATI

Örgüt elebaşı Gülen’in, Türkiye’ye 25 Temmuz’da ABD’den özel uçakla geleceği ve bu tarihe kadar kamelyanın yapımı için, Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in emir verdiği ortaya çıkmıştı. 

Teröristbaşı Gülen için darbe başarılı olacağı düşünülerek Akıncılar’da inşa edilen kamelya mutfak oluyor.


 


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