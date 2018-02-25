Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kamelyası mutfak oldu



PLANI DEĞİŞTİRİLDİ



25 TEMMUZ TALİMATI

Can Hakman

Fetullahçı Terör Örgütü lideriiçin, darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye’ye geldiğinde Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılaninşaatının devam ettiği ancak planda değişiklik yapılarak, mutfak olarak tasarlandığı öğrenildi.Yeni Şafak'ın haberine göre; 15 Temmuz ihanetinin merkez üssü olan Akıncılar'da Gülen’in Türkiye’ye geldiğinde kullanması için inşa edilen bu karargah, sözde zafer ilanı için kullanacaktı. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yarım kalan bu yapının plan değişikliğine gidilerek mutfak yapıldığı ve kısa sürede kullanıma sunulacağı öğrenildi.Örgüt elebaşı Gülen’in, Türkiye’ye 25 Temmuz’da ABD’den özel uçakla geleceği ve bu tarihe kadarnın yapımı için, Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in emir verdiği ortaya çıkmıştı.Teröristbaşı Gülen için darbe başarılı olacağı düşünülerek Akıncılar’da inşa edilen kamelya mutfak oluyor.