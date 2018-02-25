Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kamelyası mutfak oldu

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen
için, darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye’ye geldiğinde Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan kamelya
inşaatının devam ettiği ancak planda değişiklik yapılarak, mutfak
olarak tasarlandığı öğrenildi.
PLANI DEĞİŞTİRİLDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; 15 Temmuz ihanetinin merkez üssü olan Akıncılar'da Gülen’in Türkiye’ye geldiğinde kullanması için inşa edilen bu karargah, sözde zafer ilanı için kullanacaktı. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yarım kalan bu yapının plan değişikliğine gidilerek mutfak yapıldığı ve kısa sürede kullanıma sunulacağı öğrenildi.
25 TEMMUZ TALİMATI
Örgüt elebaşı Gülen’in, Türkiye’ye 25 Temmuz’da ABD’den özel uçakla geleceği ve bu tarihe kadar kamelya
nın yapımı için, Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in emir verdiği ortaya çıkmıştı.
Teröristbaşı Gülen için darbe başarılı olacağı düşünülerek Akıncılar’da inşa edilen kamelya mutfak oluyor.
Can Hakman