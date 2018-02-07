Büşra Kamış

Suriye sınırındaki 500 nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar, önce iç savaş sonra terör örgütü'nın bölgedeki işgali nedeniyle Afrin ve çevre illerde bulunan akrabalarını yıllardır göremiyor.Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı yakından takip eden vatandaşlar, harekatın bir an önce başarıyla sonuçlanması için dua ediyor.Afrin'deki akrabalarıyla yaptıkları görüşmelerde, teröristlerin ailelerinden zorla aldıkları çocukları silahlandırdığını öğrenen mahalle halkı, büyük endişe taşıyor.Çınarbaşı Mahallesi muhtarı Halil Kurt, mahalle sakinlerinin çoğunun Suriye'de akrabaları bulunduğunu söyledi.Yakınlarıyla terör yüzünden yıllardır görüşemediklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti:"Eşimin ailesi Afrin'de. Eşim terör yüzünden onların yanına gidemiyor. 4 yıldır hiçbir akrabasıyla görüşemedi. Afrin'de yaşayan kayınvalidem torununu göremedi. Sadece fotoğraflarını ulaştırabildik. Neredeyse herkesin Afrin'de akrabaları var ama maalesef terör yüzünden gidemiyoruz. Askerimiz orayı temizlediğinde gönül rahatlığıyla akrabalarımızla görüşeceğiz."Mahalle sakinlerinden Muhammet Kurt da, teröristlerin Afrin'de yaşattığı zulmü yakınlarından duyduklarını dile getirdi.Akrabalarıyla yaptıkları telefon görüşmelerini aktaran Kurt, "Yakınlarımız Afrin'de yaşıyor. Bir akrabamız ağlayarak telefon açtı '14 yaşındaki kızımı ve oğlumu silah zoruyla aldılar' dedi. Bu teröristlerin gerçek yüzü. Teröristler Afrin'de çocukları zorla alıkoyuyor. Herkesi silah zoruyla götürüyorlar. Türk askerine karşı savaştırmaya çalışıyorlar. Allah askerlerimize zeval vermesin. Bu işin üstesinden gelecekler. Allah onların tırnağına taş değdirmesin. Onlar için dua ediyoruz. Bu vatanı bölemezler, bayrağımızı indiremezler, ezanlarımızı susturamazlar." diye konuştu.Sultan Kurt da Afrin'deki teyzesi ve kuzenlerini 6-7 yıldır göremediklerini anlattı.Afrin'in teröristlerden temizlenmesi müjdesini beklediklerini dile getiren Kurt "Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.Elif Kurt da askerlerin sınırdan geçişi sırasında duygulandığını vurgulayarak, "Biz de Kürt'üz. Allah'a çok şükür Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Çok şükür devletimiz büyük, Allah polislerimize, askerimize zarar getirmesin." ifadelerini kullandı.