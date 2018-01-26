Teröristler Afrin'den 3 roket attı

JANDARMADAN 'EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Reyhanlı’da boş pazar yerine roket isabet etti

Reyhanlı'ya roketli saldırı

Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi

Son dakika! Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırı

Mine Bozkurt

Türk Silahlı Kuvvetlerinin'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket deilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.