15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Teröristler Afrin'den 3 roket attı

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki boş bir alana isabet etti

26 Ocak 2018, Cuma 23:38
Teröristler Afrin'den 3 roket attı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

JANDARMADAN 'EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI


Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Reyhanlı’da boş pazar yerine roket isabet ettiReyhanlı’da boş pazar yerine roket isabet etti

Reyhanlı'ya roketli saldırıReyhanlı'ya roketli saldırı

Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi

Son dakika! Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırıSon dakika! Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Taksim alt geçitteki otobüs durağında insan seli

Taksim alt geçitteki otobüs durağında insan seli
Hakkari’de kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Hakkari’de kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Başbakan Yıldırım: DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi

Başbakan Yıldırım: DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi
Jandarmadan yayalara 'Beatles'lı saygı mesajı

Jandarmadan yayalara 'Beatles'lı saygı mesajı
FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş

FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş
Tel Abyad'da ABD bayrağının asıldığı direk kaldırıldı

Tel Abyad'da ABD bayrağının asıldığı direk kaldırıldı
Afrin’e gitmek için askerlik şubesine koştular

Afrin’e gitmek için askerlik şubesine koştular
Azez'de gazetecilere ateş açıldı

Azez'de gazetecilere ateş açıldı
Kiliseden Türk bayraklı destek

Kiliseden Türk bayraklı destek
Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldular

Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldular
Mehmetçik teröristleri temizleyip, Türk bayrağını astı

Mehmetçik teröristleri temizleyip, Türk bayrağını astı