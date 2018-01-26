Teröristler Afrin'den 3 roket attı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı
'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan
'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı
ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.
Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
JANDARMADAN 'EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Reyhanlı’da boş pazar yerine roket isabet etti
Reyhanlı'ya roketli saldırı
Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi
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Mine Bozkurt