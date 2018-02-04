Teröristler Batı’nın verdiği Konkurs füzeleriyle vurdular

Büşra Kamış

şehir merkezine ilerleyengüçlerine dün’li teröristler anti tank füzesi attı. Tank içindeki 5 asker ile tankın yakınında bulunan bir uzman çavuş şehit oldu.kadın teröristlerce yapıldığını iddia ettiği saldırının videosunu yayınladı. Askeri uzmanlar inceledi. Silahın Batı tarafından DEAŞ’la mücadele için verilenolduğunu açıkladı.Afrin’deki saldırıda kullanılan anti tank füzeleri, ABD tarafından PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye DEAŞ’la mücadele için verilmişti. Afrin’de kadın teröristler tarafından kullanıldığı iddia edilen Rus yapımı Konkurs (Yarışma) adlı anti tank füzesini ABD’nin eski Rus müttefikleri Polonya, Çekya ve Slovakya’dan alarak YPG’ye verdiği bildiriliyor. Askeri uzmanlara göre Konkurs füzesi aslında MILAN sınıfı füzenin bir kopyası.