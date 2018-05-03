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Teröristlere ait drone düşürüldü

Irak'ın kuzeyinde, üs bölgesine yaklaşan teröristlere ait drone, dronesavar ile düşürüldü

Teröristlere ait drone düşürüldü
Irak'ın kuzeyinden Güven Üs Bölgesi'ne yaklaşan teröristlere ait bir drone, dronesavar ile düşürüldü.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta, Güven Üs Bölgesi'ne güneyden yaklaşan teröristlere ait drone, dronesavar ile düşürülerek, etkisiz hale getirildi.



OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR


Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda ise tespit edilen mağara içinde bir AT-4 tanksavar silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.




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